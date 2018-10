La vulnerabilidad y la resiliencia marcan la diferencia en entre caer no en un cuadro depresivo, sufrir algún trastorno de ansiedad y superar la situación traumatizante propicia. La reacción ante los hechos de la vida como una pérdida ya sea de familiares, cónyuge o hijos forman parte las realidades más traumáticas que puede enfrentar o no un ser humano, explica la doctora Mirta Mendoza, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública.

Tanto la depresión como los trastornos de ansiedad dependen mucho de los estímulos recibidos desde la niñez con la crianza afectuosa y de eso depende que una persona sea más segura de sí misma o insegura, también depende de lo biológico genético pero los afectos tienen mucha relación, explicó la profesional.

Las señales de que algo no anda muy bien y que conscientemente se tenga la posibilidad de buscar ayuda podrían ser los estados de tristeza profundos, el llanto fácil, la dificultad de conciliar el sueño o la incapacidad de sentirse bien ante una situación que antes resultaba placentera, ejemplicó Mendoza.

Destacó la importancia de prestar atención a estas señales y recurrir un profesional de salud para buscar la mejora atención posible, de acuerdo al caso y actualmente, la mayor cantidad de consultas se dan por cuadros depresivos y trastornos de ansiedad; los primeros pueden afectar desde la niñez hasta la adultez y los segundo a partir de la adolescencia y la adultez joven.

Mendoza agregó que todas las enfermedades son tratables no así curables pero con el seguimiento y la constancia puede mejorar la calidad de vida de la persona. “Al hablar de tratamiento no precisamente estamos haciendo referencia a la medicación, algunas enfermedades se tratan, otras no, algunas son curables, otras no”, aclaró.

Los casos menores atendidos son los trastornos de aprendizaje en los niños, los cuadros de esquizofrenia y trastornos de bipolaridad en adultos.

DÍA DE LA SALUD MENTAL

Hoy se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental con la intención de educar sobre la problemática, impulsar esfuerzos que promuevan la salud mental de la población y crear conciencia sobre la importancia de practicar hábitos que ayuden a mantener saludable no solo el cuerpo sino también la mente.

La salud mental es un estado de bienestar que permite que una persona pueda afrontar las dificultades normales de la vida, trabaje de forma productiva, sea consciente de sus capacidades y sea capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Algunos actividades diarias que pueden hacer la diferencia y colaborar con la salud mental son: ejercitarse, comer sano, disfrutar de paseos en familia y amigos, buscar ayuda profesional si es necesario, hablar de los sentimientos con alguien de confianza y descasar lo suficiente unas ocho horas por día.

Según la OMS, la mitad de las enfermedades mentales comienza antes de los 14 años, pero la mayoría de los casos ni se detecta ni se trata. Con respecto a la carga de morbilidad entre los adolescentes, la depresión ocupa el tercer lugar. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años.

El uso nocivo del alcohol y de drogas ilícitas entre los adolescentes es un gran problema en muchos países y puede generar comportamientos peligrosos, como las prácticas sexuales de riesgo o la conducción temeraria. Otro problema son los trastornos alimentarios.