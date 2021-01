Para este lunes 11 de enero a las 08:30 horas está fijada la audiencia de la periodista Lorena Espínola ante el Juzgado Penal de Garantías N° 4.

En entrevista con una emisora radial, el abogado Guillermo Ferreiro indicó que el fiscal planea darle a su defendida el criterio de oportunidad, planteamiento al cual decidirán negarse.

Cabe recordar que Espínola había denunciado al también periodista Hugo Portillo, director de un medio digital, por haberla despedido de forma injustificada y sin pagarle su liquidación. Tras darse esta denuncia, el mismo la acusó de la supuesta apropiación de un teléfono corporativo.

El abogado mencionó que la comunicadora en ningún momento se negó a entregarle el celular a su exjefe, por lo que la acusación y el hecho en sí del cual se la acusa carece de fundamentos válidos.

“Está claro que no hay ningún hecho punible, no hay ninguna forma de comprobar que se le haya pedido la devolución del teléfono y si el fiscal considera vamos a ver si hay argumentos”, mencionó.

Portillo, además de no pagar la liquidación tras el despido, también fue acusado por no otorgar la bonificación familiar ni el seguro médico a la periodista, además de no hacerle firmar un contrato laboral durante el tiempo que trabajó con él.