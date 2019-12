Contrarrestar los efectos del exceso de consumo de alcohol con medicamentos no es una medida efectiva ya que la sensación de lucidez es un riesgo porque la persona que bebió pierde la capacidad de respuesta rápida y si conduce arriesga su vida y la de terceros. El abuso de bebidas alcohólicas puede llevar a un coma y producir parálisis respiratoria.

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los excesos con relación al consumo de alcohol saltan a la vista en las estadísticas pos celebración sobre todo porque aquellas personas que consumen alcohol toman el mando de un rodado sin estar con la lucidez debida y ponen en riesgo su vida y la de terceros.

Contrarrestar la resaca con medicamentos con la intención de hacer pasar el efecto del alcohol no es una medida efectiva ya que el alcohol permanece hasta 72 horas en el organismo.

El riesgo es aún mayor cuando la persona consume alcohol y al no sentirse borracha cree tener el control pero el tiempo de respuesta se retrasa lo que hace que se encuentre incapacitada para manejar.

También se debe tener en cuenta el cuidado de no mezclar las bebidas para evitar una intoxicación alcohólica y el exceso de consumo de cerveza se da al sobrepasar los 500 ml.

En el caso del vino se puede permitir hasta dos copas y si la preferencia apunta al whisky su consumo no debe superar los 30 cc.

Existen manifestaciones de alerta en la persona alcoholizada y puede llegar hasta el último grado de intoxicación y quedar en estado de coma y es cuando duerme y no responde a estímulos como pellizcos, golpes y movimientos.

Al observar este cuadro la persona afectada debe recibir atención médica inmediata ya que se trata de una urgencia toxicológica y corre el riesgo de fallecer por parálisis respiratoria.

La recomendación del MSP señala que a aquellas personas que toman en exceso pero que no llegan a un estado de intoxicación no se les debe acostar boca arriba ni boca abajo sino de costado para no sufrir asfixia por vómito.