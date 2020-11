“Esta es la realidad de la justicia, lo que hoy le toca vivir a esta familia es lo que muchos paraguayos pasan o pasaron por la justicia, tenemos pruebas más que contundentes que muestran quiénes son los responsables de la muerte de Renato y consta en carpeta fiscal”, afirmó el abogado Martín Barba.

Cuestionó que a la fecha de hoy solo haya tres imputados y solo sea por omisión de auxilio con una expectativa de pena de un año. “Es una lástima siendo que hay personas de más jerarquía involucrados en la muerte de Renato”, agregó.

Los médicos imputados son María de Fátima Bastos A., José Manuel Ovando y Óscar Feliciano Cabrera R.

Entre la documentación disponible sobre la investigación por ejemplo consta que la Doctora Laura Sena no era pediatra con matrícula el día que Renato ingresó a Urgencias del Sanatorio Migone , tampoco había un jefe médico o tutor en el servicio.

“La pediatra del día de la muerte de Renato no tenía matrícula de pediatra y lo dicen los informes del Ministerio de Salud y el doctor Gaete, era el encargado de contratarles estos médicos recién recibidos y no a especialistas”, indicó.

Según los documentos, la doctora Sean trabajaba desde enero de 2019 en el Migone como pediatra, Renato murió en agosto de 2019 y un mes después, Sena consigue su matrícula siendo que en agosto firmó los estudios del paciente como pediatra.

“Todo eso está asentado en un dictamen de Superintendencia de Salud, rompieron el juramente hipocrático estos médicos. El dictamen dice que faltaron instrumentos en urgencias, dice que la doctora Sena no tenía su título de pediatra, atendía sin matrícula y no es solo su responsabilidad, también de quien la contrata y si en esa Urgencias había un pediatra con experiencia, Renato estaría vivo”, afirmó Barba.

Otra irregularidad mencionada por el abogado es que la autopsia del niño se realizó en el sanatorio a cargo de la Doctora Ingrid Rodríguez, médica forense de la Fiscalía que sabe que ante una muerte dudosa hay que hacer el procedimiento en la morgue, no del hospital y así rompieron la cadena de custodia de los órganos y ella tampoco está imputada ni la llamaron a una audiencia indagatoria”, relató.

Barba advirtió que es mucha exposición para la salud de los hijos y de los seres queridos de cualquier usuario el manejo que se da en ese sanatorio.

“La fiscalía tiene la obligación moral de imputarle a todas estas personas como corresponde, como homicidio, no por omisión de auxilio. Los médicos dicen que Renato tenía neumonía y si tan mal estaba por qué no lo llevaron a terapia de niños si entró a las 8 de la mañana y falleció a las 12:30 sin ser cambiado de sala de complejidad, a las 10 se le hizo una placa de tórax en la que se vio que no tenía nada”, recordó el profesional.

Hace más de un año de la muerte del niño y con toda la documentación disponible tras la investigación, no hay más imputados ni acusados lo que puede considerarse como que la fiscalía está haciendo “la vista gorda”, afirmó Barba.

El profesional abogó por la demostración de empatía ante la situación ya que el próximo Renato puede ser el hijo, nieto o familiar de cualquier persona. “Hay que hacer presión juntos, para que dejen de reírse en nuestras caras”, puntualizó.

Por su parte, Rosi Angulo abuela de Renato lamentó la ideas y vueltas de las chicanas lo que se torna muy doloroso porque el tiempo se sigue dilatando para una sentencia.

“El tiempo se dilata, el 9 de diciembre termina la causa de estos tres médicos y ellas (las fiscalas Sara Torres y Nathalia Silva) siguen haciendo repreguntas ya contestadas a modo de lavarse las manos”, afirmó.

Angulo destacó que seguirán exigiendo justicia, todos los días porque consideran que todo está en la carpeta fiscal para tener más imputaciones y acusaciones.

“Todos los días pedimos imputaciones nuevas que pensamos que están determinadas en las pruebas de la carpeta fiscal y que a las fiscales parece no llamarles la atención. Estamos luchando día a día, desde mi rol de abuela, mi consuegra Carmen y los abogados estamos detrás de ellos sin dejarles un respiro porque pensamos que las cosas se tienen que dar alguna vez a favor de Renato”, manifestó.