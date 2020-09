En entrevista con radio 1000 AM, Rubén Valdez aseguró que él maneja la parte operativa y no la monetaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Es por ello que tiró la pelota a Cristina Molinas, tesorera nacional, para que sea ella quien dé las explicaciones pertinentes sobre el reclamo que hace el Ministerio de Hacienda por no haber realizado la correcta rendición de cuentas del periodo 2018.

“Medias verdades se manejan. Nosotros presentamos muchísimas veces no sé cuántos biblioratos, pero siempre encuentran un pero y de vuelta se corrige y se presenta de vuelta. Es tema de buena voluntad nomás, si se quiere hacer, se hará. Cuando uno quiere hacer la forma legal, lo hace. Cuando uno quiere encontrar situaciones para complicar, las encontrará”, intentó explicar.

Valdez indicó que no es que falten 1.200 millones de guaraníes, sino que solamente algunas facturas fueron rechazadas, por lo que toda la rendición también sufre lo mismo. En ese sentido dijo que es “un absurdo total” que por ejemplo se rechace la factura de la carga de combustible a una autobomba en otra ciudad que no sea donde está instalada su unidad. “Si una autobomba de Villa Elisa va hasta Cateura para apagar un incendio y trabaja más de cinco horas, no puede cargar combustible en Asunción, por ejemplo, porque debe tener la factura de su ciudad, de lo contrario rechaza Hacienda la justificación. Entonces tiene que retornar a Villa Elisa a cargar y luego volver al incendio”, agregó.

La rendición de cuentas del Cuerpo de Bomberos, correspondiente al presupuesto 2018, arrojó una falta de justificación de gastos de G. 1.200 millones, según el Ministerio de Hacienda, que solicitó la devolución de esa suma, pero no obtuvo respuesta.

Pese a esta irregularidad, el Poder Ejecutivo autorizó de manera excepcional la transferencia que corresponde al 2020, de G. 6.011 millones de guaraníes, a los cuales se le restará el importe requerido.