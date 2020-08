A través de las redes sociales aparecieron los “Covid influencers”, personajes que cuentan con muchos seguidores, para recetar medicamentos y alimentos que supuestamente ayudan a mejorar los cuadros de Covid-19. Algunos lo hacen desde su experiencia tras haber dado positivo al virus y recibido una medicación médica, y otros meramente por haber leído en internet sobre el tema.

El cóctel propuesto en muchos casos por estos mediáticos incluye la azitromicina, la ivermectina y la hidroxicloroquina, medicamentos “recetados” a pacientes ambulatorios que no están internados y por lo tanto no los requieren.

“Una de las premisas de la medicina es no hacer daño. Esa medicación no ha demostrado efectividad y se hicieron los ensayos clínicos. No hay evidencia científica de que realmente funcionen. Se demostró incluso que no funcionan. La acitromicina es un antibiótico que puede generar resistencia y cuando realmente necesitemos usar en un cuadro de neumonía, donde es muy útil, no va a servir de nada”, refirió al respecto el doctor José Fusillo.

En conversación con la radio Universo 970 AM, el neumólogo advirtió además que dicho antibiótico puede tener efectos colaterales y llevar a la muerte a la persona que lo consume sin prescripción médica. “Es muy raro, pero la azitromicina puede producir muerte súbita, que es una arritmia cardiaca en pacientes que tienen predisposición”, agregó.

Cuestionó que incluso algunos médicos están recetando estos medicamentos de manera masiva y hasta de forma preventiva, pese a que no existen los sustentos suficientes para hacerlo. Reconoció, no obstante, que es sumamente difícil hacer entender a un paciente (en casos que no son graves) que lo mejor es que vaya a reposar a su vivienda y se alimente e hidrate bien. “El paciente espera alguna pastilla y buscará algún médico que le recete”, dijo.

Sin embargo, advirtió que en algunos casos la medicación suministrada empeora el cuadro clínico del paciente. En ese sentido recordó que muchos casos empeoraron al suministrarse la famosa hidroxicloroquina.

Respecto a la ivermectina recordó que es antiparasitario de uso veterinario y que se probó su efectividad para la eliminación del Covid-19 en ensayos realizados en laboratorios, sin embargo nunca se trasladó esa prueba al cuerpo humano.

Sobre el consumo de alimentos alcalinos para aumentar el pH del organismo, otro de los tratamientos propuestos por los “influencers”, el médico dijo que el efecto placebo sí hace bien y trabaja de manera sicológica en la persona, por lo que sí pueden seguir el consejo de alimentarse con frutas y verduras con cierto tipo de pH. Sin embargo, recalcó que el “estómago no tiene nada que ver en la eliminación del virus”.

Por último reiteró que la manera más eficaz de prevenir la enfermedad es el lavado constante de manos, el uso de tapabocas, y el distanciamiento físico.