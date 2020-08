Un grupo de familiares de los agentes policiales realizan una protesta en la plaza Agustín Fernando de Pinedo de Concepción. Exigen el pago del plus por exposición al peligro que se prometió a los uniformados al inicio de la cuarentena, además de la provisión de insumos para evitar el contagio del coronavirus.

“Nuestro objetivo principal es que paguen el plus que prometió el Gobierno para los policías y militares que hasta el momento no están cumpliendo”, expresó Adriana Escobar, una de las manifestantes en contacto con Universo 970 AM.

La mujer indicó que luego de conocerse el fallecimiento del comisario Eugenio Daniel Segovia a causa del coronavirus, temen que vuelva a ocurrir dentro del cuerpo policial por lo que también exigen la provisión de insumos para los uniformados.

La compra de tapabocas corre por cuenta de los agentes, hecho que lamenta Escobar porque las familias también quedan expuestas ante el posible contagio del virus.

Sostuvo que hasta el momento no tuvieron ningún tipo de respuestas por parte de la Comandancia de la Policía Nacional y aclaró que la manifestación continuará hasta que sus reclamos sean escuchados.

No hay fondos para el pago

El ministro del Interior, Euclides Acevedo indicó a la 1020 AM que el Tesoro Nacional no cuenta con fondos suficientes para realizar el pago del plus a los oficiales por exposición al peligro, beneficio que fue prometido a los mismos.

Por otra parte, aseguró que todo el cuerpo policial recibe insumos para la protección contra el coronavirus.

Manifestación frente a Hacienda

Otro grupo de familiares de la Policía realiza una manifestación frente al Ministerio de Hacienda para exigir el pago del plus.