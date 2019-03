Cada vez son más los especialistas de diversos rubros (no precisamente de la medicina) que ofrecen tratamientos milagrosos para mejorar la estética corporal, sin embargo, existe un nulo control por parte de Salud Pública.

Roberto Kriskovich, encargado de la Superintendencia de Salud, reconoció que ni estaba enterado del sonado caso de la joven pedrojuanina Gloria Angélica Calonga, quien falleció luego de que la kinesióloga Danilda Victoria Ruiz Díaz le haya aplicado en los glúteos una sustancia hasta ahora desconocida, pero que se presume sería colágeno o vitamina C.

“En el caso ese no recibimos absolutamente nada, si nos llega esa información, podemos ver qué deficiencia hubo o qué pudo haber sucedido, si hubo mala praxis. No estamos enterados de esa situación”, dijo en charla con la 650 AM.

Kriskovich afirmó que al tratarse de un caso de Pedro Juan Caballero el control depende de la región sanitaria, pero que hasta el momento no recibió ningún reporte al respecto. "Los controles debe hacer la región sanitaria, que es como un ministerio de Salud de ese lugar. Si hay una denuncia nosotros vamos a realizar los controles”, reafirmó.

Esgrimió que su cargo depende del Consejo Nacional de Salud y que es responsable de controlar la calidad de atención, además de concretar auditorias contables, médicas y contables de los establecimientos.

INYECTAN HASTA SILICONA DE FERRETERÍA

El doctor Bruno Balmelli, médico cirujano y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y Reconstructiva, advirtió este viernes sobre los engaños que se dan en el mercado de la estética aprovechándose de las personas que buscan realzar la figura y recurren a personas no capacitadas para los procedimientos que requieren de una vasta preparación y certificación.

Alertó sobre los lugares poco aptos donde se realizan los procedimientos y los productos de dudosa procedencia que ofrecen al usuario, en la mayoría de los casos mujeres. Como el uso de silicona de ferretería en los glúteos, cuando el paciente cree que le están aplicando vitamina C o colágeno, siendo este último un producto de elevado costo.

El cirujano afirmó que desde la Sociedad están en permanente contacto con autoridades de Salud y están en la búsqueda de una legislación de la cirugía plástica y que exista un control porque se sigue realizando en lugares clandestinos, por personas no aptas ni certificadas y con productos de dudosa calidad.