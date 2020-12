Así lo confirmó el Lic. Walter Sanabria, miembro suplente de la Conabepy, a radio Abc Cardinal. Según detalló, dicha Comisión está conformada por 20 integrantes, de los cuales 10 presentaron su renuncia el lunes pasado, y serían 5 titulares y 5 suplentes.

“Somos varios los renunciantes porque nos afecta mucho esta situación por la que estamos pasando. No queremos ser manoseados porque lo que nosotros buscamos es el bien y la justicia”, expresó.

Dicha decisión fue tomada luego del escrache a la presidenta, la Dra. Imelda Núñez, el viernes pasado frente al Ministerio de Salud y las críticas que recibieron tras emitir el dictamen por el caso de la pequeña Bianca.

Al respecto, dijo que con las salidas, la Conabepy queda prácticamente disuelta debido a que ya no habrá quorum y añadió que solo están esperando la respuesta del titular de Salud, Julio Mazzoleni.

Sanabria lamentó mucho lo sucedido, ya que según comentó, el trabajo lo realizaban ad honorem. “Una de las cosas que nos dolió muchísimo es que nosotros hacíamos nuestro trabajo ad honorem. Yo no tengo vínculo con el Ministerio, tengo formación humanística, filosófica, filosófica y bioética. Que se llegue a dudar de nuestra honorabilidad, honestidad y solvencia, eso es lo que nos duele”, lamentó.

Al mismo tiempo mencionó que tras el dictamen, se habló incluso de crueldad por parte de los integrantes de la Comisión y explicó que ellos nunca se dirigieron a los padres de la pequeña, que la respuesta fue hecha por la consulta del Comité Bioético del IPS, a través del Ministerio de Salud, ya que no tienen jurisprudencia para la toma de decisiones porque son autónomos, independientes y solo brindan recomendaciones.

Por último, manifestó que él como padre, comprende la desesperación de los padres de Bianca.

Cabe recordar que la Conabepy emitió un dictamen donde señala que el medicamento Zongelsma no era apto para el tratamiento de Bianca, razón por el que el Estado no tiene la obligación de aprobar su compra y utilización. Se desconoce si ZolgensmaMR Onasemnogen abeparvovec, tenga un efecto en la detención de algún daño mayor al que presenta la niña en la actualidad, o si puede provocar efectos adversos no deseados de la enfermedad, en la paciente, según el informe dado a conocer.

Dicho documento desató una serie de eventos que finalmente llevó al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunciar la compra del medicamento, además de comprometerse a brindar el tratamiento que exigieron los padres de la pequeña.