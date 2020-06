El jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, descartó aplicar el “toque de queda” los fines de semana ya que esa figura no existe en la Constitución. Sin embargo, habló de la posibilidad de restringir todo lo que no esté vinculado a la actividad laboral.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, advirtió que el relajo observado este fin de semana y el disparo de contagios en la comunidad, incluyendo los casos sin nexo, obliga a pensar en medidas más estrictas como el “toque de queda” los fines de semana.

El ministro Juan Ernesto Villamayor aclaró que no se hará cargo de ese discurso, pero dio la razón al doctor en el sentido de que los contagios se producen en áreas no esenciales, como cumpleaños, partidos de fútbol, encuentros sociales, etc.

Villamayor reconoció que el toque de queda no existe en la Carta Magna, pero sí la posibilidad de aplicar medidas contempladas en el código sanitario.

“Tenemos que restringir la parte de salidas que no se vinculan con actividad laboral, esa parte habrá que restringir, el toque de queda está descartado, no vamos aplicar nunca una herramienta que la ley no concede, pero vamos a tener que aplicar que los cumpleaños y partidos se posterguen un poco más”, expresó Villamayor en contacto con la 730 AM.

El ministro reconoció que cuando se establecen restricciones desde el sistema de salud, necesariamente se sacrifica la economía, sin embargo, consideró que se debe encontrar un punto de equilibrio que permita proteger la salud de la población, sosteniendo los sistemas de producción.

SI JUGAMOS A QUIÉN GANA EL DEBATE, PERDEMOS TODOS

“Acá no se trata de decir se tenían que preparar las camas, porque no se puede preparar 3 millones de camas, no se trata de buscar las visiones de condena para tener una herramienta a mi favor, si jugamos a quién gana el debate perdemos todos, tenemos que salir del problema juntos, no enrostrando responsabilidades”, concluyó.