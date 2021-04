El congresista estadounidense Raja Krishnamoorthi presentó ante su estamento legislativo la propuesta de destinar un stock de 40 millones de vacunas AstraZeneca contra el COVID-19 a países que más precisan de los inoculantes.

“Querido congresista, agradecemos su iniciativa. Me comuniqué con su oficina hoy. Hablemos para evaluar la inclusión de Paraguay como beneficiario, considerando que tenemos la tasa de vacunación más baja de la región. Respaldaremos su iniciativa en la Cámara Baja de Paraguay esta semana”, escribió este domingo el diputado por el partido Patria Querida Sebastián García en su cuenta de Twitter.

Dear @CongressmanRaja we appreciate your initiative. I contacted your office today. Please lets talk to evaluate including Paraguay as a beneficiary, considering we have lowest vaccination rate in the region. We will endorse your initiative in Paraguay's Lower Chamber this week. https://t.co/R7iAmgkTTO pic.twitter.com/NeFmepX5r6

PROPUESTA DE PARAGUAY

El proyecto de resolución a ser presentado por el diputado busca “Declarar de interés la iniciativa del legislador estadounidense Raja Krishnamoorthi de destinar vacunas disponibles no utilizadas por su país a terceros países e insta al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos de América para ser parte de la iniciativa y recibir dichas vacunas”.

El documento señala que estas vacunas no utilizadas en los Estados Unidos pueden ser útiles en Paraguay. En ese sentido, se solicita que se articulen los mecanismos a través de la Cancillería Nacional para manifestar la intención de ser beneficiarios, tanto a los Estados Unidos como a otros países que estarían en la misma situación de registro de excedente de vacunas a fin de obtenerlas.

"OTROS PAÍSES NECESITAN LAS VACUNAS DESESPERADAMENTE"

“Necesitamos liberar nuestra reserva de vacunas AstraZeneca sin usar ahora. Solo en la India, se informaron hoy casi 350.000 casos de COVID-19. Cuando las personas en la India y en otros lugares necesitan ayuda desesperadamente, no podemos dejar que las vacunas se queden en un almacén, debemos llevarlas donde puedan salvar vidas”, declaró el congresista Krishnamoorthi.

Específicamente, la propuesta del legislador estadounidense llama al presidente Joe Biden a remitir las dosis que sobran de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a países que están experimentando masivos y mortales contagios del COVID-19.

El documento presentado ante el Congreso de los EEUU señala que existen cerca de 40 millones de dosis de la AstraZeneca que no se están usando localmente. “En el sentido de detener la propagación del virus internacionalmente y proteger la salud pública y a nuestra economía internacional, necesitamos soltar estas dosis. Respetuosamente llamo a la administración del presidente Joe Biden a enviar estas millones de dosis a países que más están siendo golpeados por la expansión del COVID-19, incluido India, Argentina y otros potenciales países en la misma situación”.

We need to release our stockpile of unused AstraZeneca vaccines now. In India alone, almost 350,000 COVID-19 cases were reported today. When people in India and elsewhere desperately need help, we can't let vaccines sit in a warehouse, we need to get them where they'll save lives pic.twitter.com/D3Ygtc8lzh

— Congressman Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) April 24, 2021