Por Juan Riveros (@JuancitoRiveros)

Lia Milillo Marinoni, es una joven paraguaya de 22 años, que hace siete meses dejó nuestro país, para seguir con un semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el continente europeo. Reside actualmente en Roma, en la región de Lazio

Apenas llegado a Italia, apareció la pandemia del COVID-19 y en especial en dicho país, donde la primera ola dejó a miles de contagiados y fallecidos.

Sin embargo, Lía tomó todos los cuidados pertinentes para evitar contagiarse. Sus clases siguieron normalmente, a través de la modalidad virtual.

Sin embargo, todo cambió el pasado 21 de agosto, cuando le dieron su resultado positivo a COVID-19, tras tener los primeros síntomas de la enfermedad. Estuvo 8 días internada en un hospital público y luego la derivaron a un albergue para continuar con su recuperación.

Al ir al albergue, pensó que todo iba a terminar rápido. Pero, no fue así. Tuvieron que pasar 8 hisopados y 44 días para que finalmente le den el alta médica y pueda volver a su residencia.

En charla con HOY, Lia explicó que el protocolo sanitario italiano establece que una persona contagiada de COVID-19, debe tener dos resultados negativos, para que se le considere como curada.

“Primeramente fue un susto. Pero, el hecho de tener un control diario y tener un estricto cuidado, eso me hizo sentir segura. Ayudó mucho la atención médica. Fue un momento difícil, no lo puedo negar. Nadie se espera esto, estando lejos de casa. Igual conté con todo el apoyo de mi familia, que en todo momento estuvieron pendientes de mí”, comentó en relación a su experiencia.

Por otra parte, contó que una de sus preocupaciones fue su condición de celiaca. Pero, eso no fue problema para el sistema sanitario italiano, ya que desde el primer momento le brindaron la atención especial que requería su caso.

“Si me tocaba el covid en abril o mayo, no iba a conseguir cama. Que me haya tocado en el momento en el que Italia está mejor preparada, me dejó bastante tranquila y le transmití eso a mi familia. Eso dentro de todo sería el lado positivo”, agregó.

En ese sentido, indicó que hoy el sistema sanitario italiano está mucho mejor preparado que meses atrás, lo que evita que la nueva ola de casos sea no tan grave como la primera.

De acuerdo a la explicación médica que recibió, su carga viral fue bastante alta, por eso pasaron 44 días para que finalmente se recupere.

Lia tenía marcado su vuelo de retorno para el 19 de septiembre, pero tuvo que posponerse por todo lo ocurrido. Ahora, está gestionando su vuelta al país para finales de octubre.