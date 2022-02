La denuncia fue recibida el día jueves de la semana pasada, sobre un supuesto hecho de persona desaparecida. Se trata de Mikhael Vasilievich Legotkin de 41 años de edad, de nacionalidad rusa, en la Compañía Ysypoyu de Emboscada.

Según la denuncia fue realizada por parte de un familiar, en horas de la noche estaba hablando por teléfono con la víctima, y que el siguiente, a las 07:00 horas, un empleado llegó a su lugar de trabajo y no encontró a nadie. Las puertas estaban todas abiertas, y no estaba la camioneta de la marca Toyota, modelo 4Runner, color negro, cuyo más datos desconoce, propiedad de su hijo. Así también, el celular se encontraba en la cama en su pieza, no pudiendo así comunicarse con él, y que tampoco se encontraron dos grabadoras del circuito cerrado.

El fiscal de la causa ha realizado varias diligencias en torno al caso y ahora se conforma un equipo de trabajo a fin de indagar varias aristas en el caso.