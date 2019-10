De 80.000 argentinos que residen en Paraguay, estaban habilitados a votar 18.700, de los cuales 14.700 lo debían hacer en Asunción, 2.300 en Encarnación y 1.700 en Ciudad del Este. Finalmente en la capital votaron 2.100, en Encarnación 325 y en CDE 300 extranjeros.

En los tres centros hubo un 70 % a favor de Mauricio Macri, dejando relegado a Alberto Fernández, quien en cambio fue el favorito en Argentina y derrotó por ocho puntos al candidato de la derecha.

Las autoridades consulares de Argentina resaltaron que este año se registró una mayor cantidad de votantes, tanto en Paraguay como en los demás países del mundo donde están residiendo los argentinos.

Vale recordar que en el extranjero el voto es optativo, por lo que no deben justificar su ausencia en caso de que decidan no acudir a emitirlo. En el vecino país sí se multa a aquellos que no van a los locales para el sufragio.