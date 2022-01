La madre de Bianca Giménez – la niña que padece de Fibrosis Quística – manifestó que su hija hasta el momento no recibió el medicamento que le habían prometido desde el Ministerio de Salud para su tratamiento. En ese sentido, hizo un llamado desesperado debido a que la niña lucha por vivir.

Paola Giménez, madre de Bianca, hizo un pedido desesperado en la red social Instagram, donde mencionó que su hija está con fiebre y conectada a un oxígeno luchando para poder respirar.

A su vez, dijo que recibió información de que el Trikafta, medicamento que la niña necesita, ya está disponible en DINAVISA, además del precio, pero hasta el momento no tienen respuestas al respecto.

“Hablé con gente del Ministerio de Salud y me dijeron que todavía hay papeleos que cumplir. Qué es lo que se tiene que hacer para tener el medicamento, tiene que salir llorando y volver a suplicar para conseguir, ella ya no aguanta. Qué es lo que tanto esperan”, cuestionó.

En ese sentido, la madre hizo un ruego especial a las autoridades, ya que Bianca necesita con suma urgencia el fármaco.

“Acá hay 4 cajas del medicamento que vino para aprobación y que no está en la lista de pedido, y no se le puede dar a ella y pregunto, ¿Dónde están los derechos del niño? Bianca ya no puede hablar, cada día se siente peor. A Marito, a su esposa, al ministro de Salud, a funcionarios de DINAVISA, la DIBEN, le hago el pedido. Voy a hacer cualquier por mi hija”, finalizó.

Cabe recordar que el caso de la pequeña Bianca se supo luego de que se hiciera viral un video donde ella contó la enfermedad que padece y el medicamento que necesita para su tratamiento.