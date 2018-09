Doña Obdulia Florenciano no consiguió que los secretarios de Mario Abdo le atiendan el teléfono en dos meses de gestión. La madre de Edelio no fue recibida por el nuevo Gobierno a pesar de que uno de los primeros viajes del presidente fue al norte del país. La mujer hará una denuncia internacional.

“Pedí audiencia con el presidente porque todavía no hablamos del caso de mi hijo desde que asumió, antes me decía que no podía comprometerse porque el poder no estaba en sus manos, ahora que ya está tampoco pasa nada”, dijo Florenciano en entrevista con la 1020 AM.

La madre del suboficial anunció que presentará una denuncia internacional si no la convocan para una reunión a más tardar la próxima semana, pues ya no puede continuar esperando.

Recordó que el presidente Mario Abdo, el ministro del Interior y toda su comitiva estuvieron de visita al norte del país, pero en ese recorrido no pasaron por la casa de la familia del secuestrado.

Según Florenciano, se cortó la comunicación con el Gobierno y a pesar de que el día de la asunción se veía una imagen amistosa en la que Abdo Benítez le dio un abrazo, nunca hubo tiempo para conversar de nada.

“El presidente me dijo, bueno doña Obdulia, coordiná con mi secretario, pero no me dan respuesta, el ministro del Interior no habla nunca”, lamentó Florenciano.

La desconsolada mujer reiteró que su hijo es un prisionero de guerra y no un secuestrado, según lo aclaró el propio EPP en una nota entregada el 14 de octubre del 2014, la cual todavía tiene en sus manos.

Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio del 2014, cuando realizaba una jornada de cacería en su día libre.