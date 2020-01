"El EPP no habla por hablar nomás. Nos trajeron el escrito incompleto, nos dijeron que no saben dónde está mi hijo. Vamos a entrar a buscar sus restos, al menos para darle una cristiana sepultura”, declaró a la 730 AM.

Sostuvo que la Policía Nacional aún no se comunicó con ella, por lo que desconocen si los acompañarán en la expedición que emprenderán a las 7:00 hs de este viernes.

Doña Obdulia manifestó que los restos del suboficial secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) estarían en el mismo lugar donde se produjo el rapto. "Si Edelio seguía vivo, al menos se iba a comunicar con nosotros. En cinco años nunca se comunicó”, declaró.

Edelio Morínigo Florenciano fue secuestrado el 5 de julio de 2014 y está en cautiverio desde hace cinco años y medio.