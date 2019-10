Mónica Castañe lamentó que el domingo fue echada de la explanada de la Basílica de Caacupé, donde Monseñor Ricardo Valenzuela celebró la misa central. “Lo único que pido es Justicia para mi hija. Como madre no me cansaré. Les pido que se pongan en mi lugar”, indicó a la radio Universo 970 AM.

“Respetando la casa de mi Dios me voy como una mamá desesperada, con mi cartelito, para que simplemente estos curas encubridores vean lo que están haciendo con mi hija María Belén. Que se den cuenta del monstruo amoral que tienen en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Consejo de la Magistratura, por la Universidad Católica, que es Cristian Kriskovich. No te tengo miedo, Cristian, y tampoco, Iglesia Católica”, lanzó.

La madre se preguntó cuál es el poder que ejerce el denunciado sobre la Iglesia Católica para conseguir el apoyo total de los religiosos.

Castañe indicó que su hija fue “desterrada como una paria” al Uruguay, donde consiguió refugio. Lamentó que la misma fue incluida en el grupo de los “compranotas” por el simple hecho de no haber accedido a las supuestas pretensiones sexuales de su exprofesor.

La madre suplicó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia que se expidan respecto a la orden de captura emitida contra su hija. El presidente del Poder Judicial se comprometió a dar celeridad al caso.