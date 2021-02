La mujer en cuestión, cuya identidad se resguarda, denunció en el canal Gen que fue violentada y amenazada en varias ocasiones por su expareja y que ya radicó más de 10 denuncias en las comisarías de Trinidad y Zeballos Cue, pero nadie la protege.

La denunciante menciona que existe una orden de alejamiento de 500 metros, pero que el hombre transgrede cuando quiere, incluso vive a tan solo tres cuadras de su vivienda. Agregó que el sábado pasado fue el último episodio de violencia, en el cual supuestamente el hombre expuso gravemente a su propio hijo de 1 año y 8 meses.

“Más de 10 denuncias tiene mi expareja por maltrato, amenaza de muerte y por intentar matar a su propio hijo de ocho meses. Le intentó chocar. Ya no sé a dónde recurrir. La orden de alejamiento no me protege porque cuando llamo a la madrugada, la Policía me dice que no tiene patrullera porque está en su recorrido”, cuestionó.

La mujer comentó que ayer jueves fue a la comisaría donde encontró a su expareja, quien la estaba denunciando por supuestamente ir a atropellar su puesto laboral. “Yo supliqué a los oficiales para que le agarren, pero me dijeron ‘si llorás, no te vamos a tomar la denuncia’. Yo cuando le veo ya lloro”, agregó.

Por su parte, el comisario Ricardo Leguizamón, jefe de la Comisaría 12, prometió tomar medidas correspondientes y tomar la denuncia a la mujer. Alegó que con esta nueva denuncia se podrá pedir a la Fiscalía la detención del hombre por violar la orden de alejamiento.

Por semana, dicha comisaría recibe entre 15 y 20 denuncias por violencia familiar, todas son mujeres las denunciantes.