El nuevo episodio de inseguridad sucedió aproximadamente a las 22:00 de ayer viernes en el barrio Lucerito, cuando una joven ya estaba frente a su vivienda y se disponía a abrir el portón para ingresar.

En ese interín, motochorros hacen dos pasadas y con arma de fuego en mano amenazan a la mujer con dispararla y le exigen que entregue su teléfono.

“El acompañante no tenía casco, el conductor sí, después me pegó dos veces con la culata y me caí, una vez en el suelo me volvieron a pegar, ahí salió mi padrastro y con un tiro en el pecho le mataron”, relató víctima al SNT, quien aseguró que le rompieron la cabeza.

Posteriormente los criminales se marcharon con el celular y se burlaron de la joven, quien yacía en el suelo seriamente herida. Sobre los autores nada se sabe, aunque existe un video que podría ayudar a identificarlos. El fallecido fue identificado como Felipe Romero.