Carlos Gustavo Heisecke, director ejecutivo del Villa Morra Suites, aseguró que el cese de sus actividades no está relacionado con la baja de usuarios que viene soportando todo el sector debido a la pandemia del COVID-19, sino que apuntan a una renovación que realizarán en el lugar sin confirmar qué actividad estarán desarrollando a futuro.

Según publica La Nación, a finales del año pasado el hotel ya había pasado por varias remodelaciones con el objetivo de brindar mayor comodidad a sus huéspedes.

El segmento hotelero es de los más afectados por la pandemia, ya que fue uno de los primeros en cerrar desde la detección de los primeros casos de coronavirus en el país. Al respecto, Cecilia Cartes, de la asociación de Hoteles del Paraguay, dijo que otros tres importantes hoteles cerraron a causa de la pandemia.

“Esta familia (dueña del Villa Morra Suites) se dedica hace tiempo al rubro y es una gran sorpresa para nosotros porque tiene mucha espalda y otras empresas. Cierran para refaccionar el hotel y ver cómo van a seguir, no tienen fecha de reapertura, puede que abran de vuelta como hotel o ya no y se dediquen a otra cosa”, sostuvo Cartes en entrevista con radio 650 AM.

La referente del rubro instó a las autoridades nacionales a prestar mucha atención a lo que ocurre actualmente en ese sector. “Ojalá el Estado pueda ver las carencias y paliar las necesidades. Se habla de un proyecto de ley sobre reducción en el pago de servicios como Ande y Essap. Son cosas que quedan pendientes y no se resuelven. Hay maneras de incentivar al sector si hubiera voluntad real, por ejemplo en pagos de impuesto inmobiliario. Vemos que hay un trabajo al respecto, pero es tardío porque hace más de un año que venimos sobrellevando esto”, dijo.

Cecilia Cartes criticó que Paraguay refleja al mundo su terrible situación sin vacunas ni hospitales, por lo que los turistas no se aventuran a venir al país. “No vemos una luz al final del túnel”, puntualizó.