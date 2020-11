Carlos Morínigo, médico neumólogo, indicó que en ese hospital de referencia de Covid-19 nunca bajaron de manera importante, por lo que se vieron en la necesidad de realizar una medida para que la ciudadanía entienda una vez por todas la gravedad de la situación.

“No es para asustar pero tenemos llenas las camas no solamente por casos Covid, sino que también por accidentes de tránsito. Por la falta de control de las autoridades se colapsa el sistema sanitario público”, comentó al programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen.

Morínigo resaltó que no es nada fácil el trabajo del personal de blanco, porque ya comienza a faltar sedantes y antibióticos, además el dinero destinado para la pandemia se está acabando y ya se acercan las fechas de fin de año.

“La gente está convencida que esto (la pandemia) terminó y hoy vemos una marcha campesina, de productores sin ninguna medida de seguridad, compartiendo tereré, en pleno epicentro del virus en nuestro país. Van a llevar el virus a sus localidades y vamos a ver las consecuencias dentro de dos semanas. Si las autoridades no salen a poner orden y la gente debe cumplir le guste o no, vamos a tener muchas más familias enlutadas en Paraguay”, resaltó.

FALTAN MEDICAMENTOS

Respecto a los procesos licitatorios, dijo que funcionarios antiguos se comunican con él para solicitarle ayuda por la falta de medicamentos u otros insumos médicos. Pidió a las autoridades actuales que en enero y febrero se garanticen los elementos de bioseguridad para los trabajadores, en atención a que recién en marzo se podrá utilizar el dinero del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.

Es más, señaló que los médicos y las enfermeras pusieron dinero de su bolsillo o hicieron rifas para poder comprar sus trajes de protección, y además, según contó, recientemente las familias de otros pacientes internados tuvieron que hacer “vaquita” para que otro paciente pudiera tener un medicamento urgente, ya que su familia no podía costear el elevado costo. “En el campo de batalla tenés que estar para saber lo que pasa, no estar encerrado en el aire acondicionado. Todo muy lindo es en la foto. No se están aplicando las medidas sanitarias de manera correcta, no soy alarmista sino que realista”, arremetió.

ESTÁN CANSADOS

“Nosotros también tenemos una familia que cuidar. Sinceramente estamos cansados, agobiados, se observa un desmadre afuera, todo el mundo está sin tapabocas. Incluso en el Hospital Nacional los familiares de los internados se pasan farreando”, agregó el exministro de Salud Pública.

Cuestionó que algunas autoridades públicas no llaman siquiera a los médicos a preguntar cómo están trabajando y si necesitan alguna asistencia. “Les suelo llamar a descargarme y algunas veces se enojan conmigo y dejan de hablarme por semanas, tal como ahora. Pero no es poner palos a la rueda, es trabajar juntos”, mencionó además.

Aclaró que no buscan felicitaciones por su labor, que los santifiquen o califiquen de héroes, sino que solamente recibir el acompañamiento de las autoridades nacionales y de la propia ciudadanía para poder salir de esta terrible pandemia. “Nosotros elegimos esta profesión para ayudar. Es un trabajo de día a día y hora a hora. Sabemos que nos estamos acercando a un tiempo complejo y peligroso, el de fin de año”, puntualizó.

Médicos hacen un llamado de atención

