Ayer, los funcionarios de la SEN instalaron una lona en el Hospital de Clínicas para que sirva de refugio a los familiares de pacientes con COVID-19. Sin embargo, este miércoles está vacía, sin ser utilizada por nadie, según reportó la periodista Angélica Giménez al canal Gen.

El toldo amaneció hoy con más mensajes al Presidente de la República. “Sr. Presidente y 1ra Dama, Dios los perdone, porque nosotros no creo. Atte: Tu Gente”, reza uno de ellos que se sumó al de ayer que decía “en vez de un toldo queremos remedios”.

Rubén Fleitas, sobrino de la mujer que pintarrajeó la tienda, explicó a dicho medio el motivo por el cual su familiar reaccionó mal ante la donación de la autoridades. "Estamos desesperados, no tenemos medicamentos acá, el Gobierno nos promete pero nos manda una carpa. Hasta un doctor nos dijo que el Gobierno nos quiere matar al poner esto y hacer que entremos todos a un sitio a contagiarnos. Es cerrada y chiquita. Mi tía no aguantó y explotó. Nos ven la cara de tontos. Acá gastamos 1 millón y medio por día. No sé dónde está Marito, si está en Miami o dónde", refirió el hombre.

Durante la jornada del martes, también los enviados del Despacho de la Primera Dama estuvieron en Clínicas entregando alimentos a los familiares de los internados en el nosocomio.