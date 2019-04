En los estudios de NPY, Sebastían Acha dijo estar hastiado de pagar siempre sus tributos, mientras el Estado despilfarra el dinero, existe una dura recesión económica y la informalidad no tiene fin.

El experto en economía refirió que además existe la paradoja de quién realmente sostiene la economía, siendo solo un sector social el que cumple con sus obligaciones, con el pago del IVA.

“Robert Reich, quien fue secretario de Trabajo del expresidente estadounidense Bill Clinton, decía que ‘lo que pasa en el capitalismo es que los muy ricos y los muy pobres no pagan impuestos, entonces ¿quiénes lo hacen? Los boludos de la clase media’. Eso es. El que tiene millones de dólares realizará off shore y no pagará nada”, expresó.