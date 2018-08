La diputada por Central Jazmín Narváez, líder de bancada de Colorado Añetete, minimizó el proceso por contrabando que enfrenta su colega Carlos Núñez Salinas. Dijo que no hay apuro y que, una vez que estén en la instancia de analizar si es pertinente desaforarlo o no, se sentarán a debatir el punto.

Narváez fue abordada por las periodistas asignadas al Congreso Miriam Soilán (650 AM) y Natividad Romero (970 AM), sobre por qué el diputado Núñez Salinas, quien enfrenta un proceso por contrabando, sigue poniendo trabas a la justicia y además expresa que se debe pedir un nuevo desafuero en su contra porque el anterior fue expedido en el ya fenecido período parlamentario.

“Ya. Y bueno, yo creo que en la medida en la que nos vayan llegando las situaciones nosotros vamos air analizando y resolviendo. No me considero una persona apurada, una vez que estemos en esa instancia hay que sentarnos a analizar esa situación”, respondió la legisladora.

Abordada nuevamente sobre las declaraciones de Núñez Salinas en las que refiere que se debe solicitar otro desafuero porque el anterior ya feneció, contrariamente a lo que expone la Fiscalía, dijo que no lo escuchó diciendo eso y que no quiere entrar a analizar una declaración de la que no está al tanto. Sin embargo, expresó que si en una oportunidad se había sometido al proceso, debe continuar con ese espíritu.

“Si ha dejado los fueros, debería continuar así para el esclarecimiento de los hechos”, reiteró la legisladora, líder de la bancada de Colorado Añetete en la Cámara de Diputados.

Consultado sobre si podría adoptar la misma decisión que José María Ibáñez, quien renunció a su banca por la presión ciudadana en su contra, dijo que es una cuestión intrínseca de cada uno. El haber dado un paso al costado, según Narváez, fue una decisión personal del ahora exdiputado y que es necesario que los legisladores estén a la altura del compromiso asignado por la ciudadanía.

Sin embargo, en el caso de Núñez Salinas, dijo que no le hablaron del retiro de sus fueros. “A mí ni me hablaron ni del fuero ni del desafuero de Carlos. Pueden corroborar. Tenemos una agenda bastante ocupada, estamos tratando de construir… No me senté a analizar. Estuvimos recorriendo por el interior. Estuvimos recorriendo por el departamento. Mal te podría decir que es algo que tengo demasiado en mente”, sostuvo.

Según la acusación fiscal, el diputado Núñez Salinas importó decodificadores que fueron declarados como ruteadores. Además, está sospechado de adulterar documentos para subvalorar el costo real que era de un millón de dólares para que pase a costar US$ 17.000.

La semana pasada, el legislador logró aplazar por octava vez la audiencia preliminar alegando que goza de “nuevos fueros” teniendo en cuenta que fue desaforado en el período pasado pero, al ser reelecto, su beneficio parlamentario fue renovado.