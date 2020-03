Este viernes saldrá una lista de precios referenciales máximos para los insumos médicos, entre los cuales figuran los tapabocas, alcohol en gel, guantes y alcohol rectificado. Los establecimientos que no cumplan con la medida serán fuertemente multados.

Liz Cramer, ministra de Industria y Comercio, mencionó a la radio Universo 970 AM que si bien no falta alcohol rectificado, sí se registra inconvenientes con el gel que está escaseando en todo el mundo. “El alcohol rectificado no falta y los productores está a full. El jabón y la lavandina también están garantizados y existe alta capacidad para distribuirlos”, aclaró.

La autoridad indicó que desde hoy se elaborará una lista de precios referenciales máximos en cuanto a los guantes, tapabocas, alcohol en gel y alcohol rectificado. "Algunos están poniendo precios absolutamente abusivos y absurdos”, arremetió.

Para la fijación del tope se valorará cuánto fue el costo de la importación de estos productos, cuántos hay actualmente en plaza y a cuánto podría aumentarse de manera razonable.

En caso de que los comercios no acaten la medida implementada, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) intervendrá y analizará la facturación. Si se comprueba que la suba de abusiva e injustificada, se establecerán penas con multas elevadas.

TAPABOCAS DE CONTRABANDO

Por otra parte, Cramer contó que las empresas farmacéuticas manifestaron que aparecieron proveedores desconocidos, y que no tienen autorización, ofreciendo tapabocas, por lo que se presume que trajeron de contrabando. “Estamos investigando estas ofertas paralelas de proveedores eventuales que van apareciendo pero que no están habilitados. Con Aduanas estamos rastreando estas importaciones. Queremos saber quiénes son porque entraron ilegal”, indicó.

En tanto que algunos supermercados ya racionalizaron la venta de los desinfectantes a las personas, porque algunas compraron en forma masiva presuntamente para revender los productos, de acuerdo con la Secretaria de Estado.

Esta semana salió a recorrer las farmacias un equipo integrado por técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dependiente del Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) y Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO).