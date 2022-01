El abogado penalista Jorge Vasconcellos cuestionó los puntos irregulares que se habrían cometido en el llamativo procedimiento policial en Limpio, donde un conductor fue aparentemente maltratado por unos agentes a raíz de que no paraba de tocar la bocina frente a un cementerio.

“Vi el video y es muy difícil dar una opinión sobre una filmación que es solamente una porción de los hechos. No sé cómo se inicia el evento, cuál es la razón, motivo o fundamento para detener al ciudadano al momento en que se encuentra en tránsito, pero me llama la atención el modo de proceder la policía en la porción de los hechos filmados”, comenzó diciendo Jorge Vasconcellos en entrevista con la radio 730 AM.

Esto lo dijo sobre el caso de un abogado que reside en Argentina que habría sido maltratado por parte de personal de la Comisaría 9ª de Limpio, tras negarse a entregar sus documentos y no querer descender de su vehículo luego de realizar bocinazos cerca de un cementerio. El comisario Lidio Castineira, subjefe de la Comisaría interviniente, justificó la intervención, alegando que tenían sospechas de que el conductor estaba alcoholizado y debían realizarle la prueba de alcotest.

Asi el comisario Lidio Castineira, de la comisaría 9na de limpio maltrato a mi tío por no dejar que se retengan SUS DOCUMENTOS y por no bajarse de su vehículo cosa que ellos no pueden obligarte a hacer…! @TelefuturoInfo @sntcanal9 @canal13 @Telefuturo pic.twitter.com/Ym5uUcsPXc — Mila (@milaolmedo_) January 3, 2022

El abogado Vasconcellos detalló que cuando a una persona, sea dentro de su vehículo o en la vía pública, se le privará la libertad, tal como ocurrió en este caso, la Policía debe cumplir con sus obligaciones conforme a la Constitución Nacional. En ese sentido, el interviniente debe informar la causa al detenido e indicar que tiene derecho a guardar silencio y derecho a ser asistido por un abogado de su confianza. Al parecer del letrado, no se nota que se haya procedido de esa manera en el caso en cuestión.

“Se trataría de una privación ilegal de libertad por la forma en que se materializa el hecho”, dijo sobre el video viralizado.

Se preguntó por qué la Policía Nacional debe estar organizando el tránsito cerca de un cementerio, por lo que ya desde el comienzo está mal el procedimiento hecho. “Ellos por su propia consideración alteran el orden constitucional atribuyéndose funciones que no les compete, siendo que es responsabilidad de la Policía Municipal de Tránsito. No conozco ninguna ley que establezca eso, por Dios, no sé de dónde sacan eso”, lanzó.

“El problema es que la Policía usa ese tipo de excusas para legitimar y legalizar un procedimiento con absoluta carencia de sustentos”, dijo sobre la sospecha que tenían los policías de que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol por su actitud prepotente. Sin embargo, tras practicarle la prueba, confirmaron que el hombre en realidad no estaba alcoholizado.

En otro momento, Vasconsellos cuestionó que la Policía Nacional “nos toman de estúpidos” al realizar este tipo de procedimientos policiales fuera de los marcos jurídicos. “Es un procedimiento a todas luces irregulares, y para justificar mencionan tipos penales solamente por su denominación”, arremetió.

Por último se preguntó si el fiscal que tomará el caso se animará o no a imputar al hombre, ya que este ni siquiera contaba con orden de captura en su contra.