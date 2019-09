La medida de fuerza se realizó sobre la Avda. Mariscal López y Capitán Maldonado, frente a una pizzería.

Los estudiantes llevaron pancartas y batucadas para hacerse sentir.

“Seguiremos movilizados hasta una respuesta favorable de parte del Gobierno”, expresaron los secundarios.

Los recursos para la Alimentación Escolar alcanzan US$ 4.517.488, a lo cual buscan agregar US$ 1.073.570 para llegar así a los US$ 5.591.058.

Para los Fondos de Gratuidad hoy el MEC destina US$ 3.743.669. La intención es agregar US$ 7.487.388 con lo cual se llegaría a US$ 11.231.007.

Entre el Fondo de Gratuidad y la Alimentación Escolar el incremento solicitado asciende a US$ 8.560.908.