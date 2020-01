Tras meses de espera, los integrantes de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS podrán acceder a la medicación necesaria para seguir el tratamiento contra el cáncer siendo el Pertuzumab el fármaco requerido en forma urgente.

No contar con este medicamento es una diferencia entre la vida y al muerte, afirmaron hoy en una nueva manifestación frente a la Caja Central en reclamo de la provisión para 55 de los 350 pacientes oncológicos que en estos momentos dependen de ese medicamento para no interrumpir sus tratamientos y no revertir lo logrado hasta ahora contra la enfermedad.

Gloria Villasanti, vicepresidenta de la asociación destacó que finalmente fueron recibidos por el titular de la previsional, Andrés Gubetich quien se comprometió a proveer la medicación consistente en 50 frascos para esta tarde y otros 100 más antes de la licitación que se mantiene pendiente hace cuatro meses.

“Salimos confiadas de la reunión con el compromiso que nos dio y confiamos en su gestión. Fue una mañana con mucha esperanza de que vamos a conseguir nuestra medicación porque hay pacientes a los que no les puede faltar porque esa dosis es la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló.

Hasta el momento, los frascos eran proveídos por vía de la excepción en caracter urgente pero aún así varios pacientes quedaron sin una dosis que requieren cada 21 días, tiempo en que se da una sesión y otra del tratamiento.

“Si se concreta la licitación que está pendiente tendremos 1000 frascos para cubrir un año de tratamiento de los pacientes”, puntualizó la paciente tras la reunión.