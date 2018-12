El jefe comunal aclaró que el operativo que realizaron los zorros contra un móvil del MUV se excedió al retener el vehículo, pero aclaró que la verificación en sí es correcta.

Ferreiro indicó que existe una inquietud de parte de los taxistas, quienes consideran que este nuevo sistema de transporte es una competencia desleal y que precisamente por este motivo decidió remitir a la Junta Municipal todo los “antecedentes” del caso.

“Que la Junta me diga esta tiene que ser la regulación, tendrá que tener seguro obligatorio, seguro contra terceros, tendrá que tener registro profesional o no el chofer, cuáles son las normativas básicas, etc”, comentó a la 970 AM el intendente Mario Ferreiro.

A raíz de este conflicto y de la supuesta persecución al MUV, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe a la Municipalidad de Asunción, sobre los principales aspectos relacionados al transporte de pasajeros y a las denuncias de cacerías de los vehículos MUV.

LIMPIEZA EN CAACUPÉ

La comuna capitalina puso tres camiones recolectores a disposición de Caacupé, para cooperar con la limpieza de la cantidad de desperdicios que dejan los devotos, entre ellos, miles de Asuncenos que van hasta la capital espiritual del país.

“Ojalá también tengamos ayuda para lo otro, las millones de personas que diariamente ingresan a Asunción visitándonos a nosotros y generando problemas de funcionamiento”, expresó Ferreiro.