El exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, dijo que no se arrepiente de haber incursionado a la política. Sin embargo, señaló que no le fue fácil y por eso tomó la decisión de volver a los medios de comunicación.

“No es fácil la vida después de la política. Me costó más de lo que yo suponía. Yo de hecho veía muy difícil continuar (en la política)”, sostuvo Mario Ferreiro, en comunicación con la 1080 AM, al comentar sobre su vuelta a los medios de comunicación.

Con respecto a su pasado como intendente, cargo que dejó tras renunciar en diciembre del 2019, señaló que es “muy complicado” enfrentar a la estructura de los grandes partidos políticos. “A todos los que trataron de ir por un tercer espacio, no les fue fácil”, indicó.

Dijo no estar arrepentido, pero consideró que perdió esa afinidad que tenía con la ciudadanía. “Era más fácil decir que me quedaba como novio de Asunción. Iba a ser lindo mantener eso. Pero, a los 50 años sentí que era un buen momento para hacer ese giro a la política. No me arrepiento en ese sentido, pero evidentemente es mucho más complejo de lo que uno supone”, subrayó.

Aclaró que “salió sin plata” del cargo y que durante los cuatro años de gestión trató de consensuar con todos los sectores, pero no lo logró.

Ferreiro había renunciado tras el escándalo por las cajas paralelas de recaudación en la Municipalidad de Asunción, caso por el cual enfrentó un litigio judicial.