En conversación con la radio 970 AM, el intendente capitalino confirmó que ya promulgo la regulación y que ahora se deberá difundir la norma que entra a regir. La ordenanza no establece el pago de un canon, no limita la cantidad de vehículos que operan a través de las aplicaciones y no obliga a los conductores a tener un registro profesional.

“Siempre expliqué que iba a respetar el trabajo de la Junta, porque fue un trabajo de largo alcance y tratando de conciliar. Fue un trabajo intenso de todos los sectores. Me parece extemporáneo tocar lo que ya se trabajó”, dijo respecto al motivo por el cual decidió aceptar lo aprobado por los concejales asuncenos.

UNA NECESIDAD SOCIAL

Por otra parte se refirió al tema que ahora se debate: qué hacer con las paradas de los taxistas. En ese sentido, el intendente mencionó que estos espacios en la vía pública provienen de una larga tradición y que incluso hay vecinos que desean contar con las paradas en las zonas donde no las hay. Citó los populosos barrios Zeballos Cue y Bañado Sur, donde los lugareños consideran que la parada es una forma de auxilio para sacar gente enferma en horarios nocturnos.

No obstante, aclaró que se debe ver la manera de solucionar el problema de aquellas paradas que dificultan el tránsito, sin perseguir al sector formalmente establecido. “Hay taxistas honestos que trabajan y no son delincuentes, son paraguayos con familias”, acotó.