Ante el intento frío de los últimos días y el aumento de cuadros respiratorios, son varios los grupos de madres y padres que optan por no enviar a clases a sus hijos. La suspensión de clases no es una medida oficial sin embargo, es válida como medida preventiva asegura la doctora Águeda Cabello, de Vigilancia de la Salud.

Los casos de influenza en alumnos tanto de Nivel Inicial, Escolar Básica y Nivel Medio sumado a las bajas temperaturas de los últimos días generaron la reacción de madres y padres que optaron por no enviar a clases a sus hijos y no exponerlos a los riesgos de contagio con algún virus respiratorio.

Esta medida si bien no se oficializó desde ninguna institución gubernativa es una opción válida como medida preventiva indicó la doctora Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud.

“Me parece bien, porque exponerle a los chicos pequeños a temperaturas muy bajas puede facilitar la aparición de alguna infección respiratoria y si los chicos no tienen el resguardo necesario en un ambiente cerrado es mejor que se queden en la casa”, señaló en contacto con HOY Digital.

Afirmó que la recomendación internacional señala que si en una sala de clases más del 20% de los alumnos tiene un cuadro respiratorio las clases pueden suspenderse por los días que dure el corte de circulación viral, la misma medida se extiende a una institución completa.

El tiempo de viremia en un niño es de aproximadamente siete días y en un adulto cinco, tiempo en que es recomendable no mantener contacto directo y reposar para no complicar los cuadros o contabilizar 24 horas posterior al último episodio febril del enfermo, periodo en el que el virus ya no se contagia, agregó Cabello.

“Vemos que toman como medida de suspensión más con relación a las temperaturas muy bajas que estamos teniendo y la población no está acostumbrada y en cuanto a los casos de influenza no estamos planteando específicamente ninguna medida de suspensión de clases pero si un colegio no tiene las condiciones adecuadas de resguardo en días muy fríos es lógico que cierren sus puertas”, indicó la profesional.

En lo que va del año suman 432 mil los casos sospechosos de influenza y otros 4125 son casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) asociados a la muerte de 42 pacientes siendo la mayor cantidad menores de cinco años y adultos mayores.

La influenza ocupa el segundo lugar siendo la influenza el segundo en el orden de virus predominantes luego del Sincitial Respiratorio que afecta más a menores de dos años.

“La influenza predomina ahora, este año retrasó su aparición y lo hizo recién en julio porque tuvimos un ensanchamiento con el virus sincitial respiratorio”, explicó.