El ministro Julio Borba, señaló a radio 1000 AM que el objetivo de la administración estatal es conseguir las vacunas contra el coronavirus, sin detenerse a mirar los precios.

“Nosotros no estamos viendo ahora precios. Estamos buscando ya la vacuna a lo que haya y al precio casi al que sea (sic), yo creo que la vida no tiene precio, entonces no podemos estar escatimando esfuerzos monetarios con respecto a los precios de las vacunas”, argumentó.

Por otro lado, señaló que la llegada de las 250.000 dosis de vacunas Sinopharm, marcada para la tarde del domingo, está asegurada. “Si no hay un tsunami o que tendrían que llegar sin ningún inconveniente”, refirió. El 29 de mayo se esperan las 100.000 de Moderna.

Respecto al fallo del Mecanismo Covax, indicó que se rumorea que el problema se dio por los acuerdos bilaterales hechos por los Gobiernos con las industrias farmacéuticas que producen las vacunas.