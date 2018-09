Abdo Benítez en su discurso, recordó que en las elecciones pasadas llegaron a “última hora” y que en ese entonces ya tenían que enfrentar una “enorme estructura”, haciendo alusión al movimiento Honor Colorado que tiene en Alto Paraná uno de los bastiones más importantes, que es sostenido por los Zacarías.

“Ulises me dijo en ese momento: ‘si es necesario me voy a candidatar a la Municipalidad de Ciudad del Este. No importa que tenga poco tiempo de trabajo, pero voy a candidatarme porque estoy convencido de que esta causa es noble, justa y todos tenemos que sacrificarnos por los suelos en los que creemos’. En los momentos difíciles, Ulises estuvo con todo el equipo, juntos”, expresó “Marito”.

Seguidamente expresó que no gana ni pierde el que más o menos votos tenga sino que es más importante defender una causa, una idea, demostrar carácter y coraje. Por estos motivos, Abdo expresó estar orgulloso de Quintana y que: “a los hombres no se los juzga por las veces que se caen, se los juzga por las veces que se levanta. Ese fue un tropiezo y hoy va a ser un gran triunfo de Ulises Quintana en el Departamento de Alto Paraná”.

Esas fueron las palabras de Mario Abdo Benítez, destacando a Quintana quien es sospechado de tener fuertes vínculos con el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña alias “Cucho”.

Quintana pidió su desafuero el pasado miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y sus colegas hicieron lugar a la solicitud. Sin embargo, hasta ahora el legislador elude a la justicia ya que se encuentra con paradero desconocido y aún no se presentó ante el juez de la causa.