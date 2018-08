Un fuerte y completo material fue realizado por el periodista Rolando Rodi para el medio SNT, en el bloque Expedientes, donde expone el caso de la joven Naili Bareiro, quien fue asesinada por unos motochorros en pleno centro asunceno, cuando se suponía que había un fuerte dispositivo de seguridad, ya que horas después se concretaba el traspaso presidencial.

En imágenes quedan expuestas las últimas horas de la estudiante de odontología de 20 años. La charla previa con la madre, el recorrido que realizó con sus amigos. El punto de concentración de donde salieron los motoasaltantes y el descontrol generalizado.

“Pareciera que algo me pasó y le llamé esa noche. Le dije que me preocupaba y que no tarde por el centro. Me dijo que iba a cenar y luego recorrer por Palma. ‘Cuídense’, le dije. ‘No te preocupes, mamá, dormí tranquila’, me dijo. Esa fue nuestra última conversación”, contó su madre Lilian Aquino, quien además comentó que sus hijas pequeñas no dimensionan lo ocurrido y siempre preguntan por su hermana.

Su padre Jorge Bareiro dijo que superar será difícil, porque Naili está presente día a día. Sostuvo que no guarda rencor y pidió justicia para que no ocurran más casos similares.

LOS PASOS DE NAILI

La fría noche del 14 de agosto, víspera de feriado, Asunción registró una importante afluencia de personas que salieron a divertirse. A las 23:30, la joven Naili y sus amigos salieron de un departamento de la zona para disfrutar, recorriendo a pie varias calles del microcentro capitalino.

A la medianoche, los jóvenes estuvieron en un bar sobre Palma y luego de 30 minutos salieron para seguir recorriendo. Se los vio muy alegres, sin preocupación, sin saber lo que iba a ocurrir horas después.

En las imágenes se observa que fueron hasta la Chopería del Puerto, estando allí solo unos minutos, y luego fueron frente a Pirata Bar, donde Naili envió un último audio donde decía: “Nos quedamos acá, a un costado, porque hay mucha gente y nosotros queremos estar tranquilos. Tranquilo, estoy bien, estoy sana y me voy a cuidar, obviamente”.

LOS MOTOCICLISTAS

Paralelamente, a unas pocas cuadras, sobre Palma y Montevideo, un grupo de jóvenes motociclistas ya estaba protagonizando el descontrol, con el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, además de la venta de las drogas.

En el material periodístico, respaldado con videos de circuito cerrado, se expone que los presentes realizaban una especie de peaje para exigir dinero a los que pasaban por allí, también tocaban y acosaban a las jóvenes que no formaban parte de su grupo. En un momento dado, uno de los sujetos sacó un arma de su bolsillo y apuntó a su amigo, luego volvió a guardarla, para después exhibirla de vuelta en reiteradas ocasiones.





LOS ASESINOS

Luego, los sujetos fueron protagonistas de una pelea campal. Los que estaban consumiendo estupefacientes abordaron una lujosa camioneta y fueron del sitio. Cuando ya todo estaba normalizado, pasó por el sitio un móvil de la Policía Nacional. A los pocos minutos, los motociclistas se volvieron a reagrupar en el mismo lugar para seguir con lo suyo.

A las 02:00 de la madrugada, ya del 15 de agosto, Naili y sus amigos volvieron a la Chopería.

Al margen de esto, a las 02:14, llegó una motocicleta oscura con dos jóvenes encapuchados al sitio donde estaba el grupo motociclista sobre la calle Palma. Ambos estuvieron cinco minutos allí socializando y luego fueron a toda velocidad con dirección a Colón, donde estaba Naili.

La víctima, en ese momento, recibió una nota de voz y salió del local para poder oír mejor el audio. De sorpresa, fue abordada por uno de los malvivientes, quien le disparó al resistirse a entregar el celular.

Un testigo, que estaba a pocos metros en su automóvil, vio correr a la estudiante con dirección a Palma y luego desplomarse al no resistir más. Sin dudar, este conductor decidió perseguir a los motoasaltantes, quienes huyeron de contramano y lograron despistarlo, por lo que optó por volver para auxiliar a la joven, quien yacía en la fría acera ya sin signos de vida.





LOS SOSPECHOSOS

Días después, el conductor de la motocicleta fue reconocido como Braian Pereira González (20) y el acompañante, Jesús Alberto Paniagua (18), quien habría sido el autor del disparo. Ambos son del barrio Santa Ana de Asunción.

Los jóvenes ya fueron imputados por el Ministerio Público.