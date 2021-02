En entrevista con el programa “Fuego Cruzado” del canal GEN, la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, destacó el trabajo coordinado con las instituciones nacionales e internacionales, en el marco del operativo en Europa, sobre la incautación de cocaína procedente de Paraguay.

Sostuvo que para este operativo se realizó un continúo contacto y se concretó el trabajo cuando las autoridades de los países donde se hicieron las incautaciones, alertaron para proseguir con los procedimientos en busca de los autores.

“Estos trabajos son complejos y deben ser bien sigilosos. Un pequeño error hace que se frustre todo el seguimiento que se viene haciendo”, resaltó Sandra Quiñónez.

Asimismo, se refirió al destaque realizado por el encargado de Negocios de Estados Unidos en Paraguay, por el éxito logrado por el Ministerio Público en el operativo. “Este apoyo que recibimos hoy del Gobierno norteamericano es para nosotros un aliciente muy grande, es una señal de que estamos haciendo lo correcto”, subrayó.

Reconocemos este logro y trabajo conjunto de @MinPublicoPy en estrecha coordinación con socios internacionales en la mayor incautación de cocaína en la historia de Europa https://t.co/6EW0Zgkqxy — Joe Salazar (@USAmbPY) February 25, 2021

CASOS DE FEMINICIDOS

La fiscal general envió un mensaje a todas las mujeres que hoy sufren de violencia y lamentó que estos hechos se generen principalmente dentro del seno familiar.

“A todas las mujeres les digo que no tengan miedo de denunciar, ya sea a una agente fiscal u otra. Yo me ofrezco, que me llamen a mí y voy a estar al lado de ellas”, aseveró.

JUICIO POLÍTICO



Siempre digo que es parte de la función que realizó. Hay a gente que le gusta y otra que no el trabajo que estamos realizando”, dijo Sandra Quiñónez, en relación a las constantes amenazas de juicio político que son propiciadas por la oposición.

Sandra Quiñonez en #FuegoCruzado



Son constantes los ataques que sufre el Ministerio Público hacia la gestión de la Fiscal General del Estado, por su enfrentamiento al crimen organizado y por las investigaciones en sonados casos de corrupción. pic.twitter.com/Ijx1660Ghe — GEN (@SomosGEN) February 26, 2021

Agregó que desde el Ministerio Público, siempre se velará por el cumplimiento de la Ley y negó que exista una persecución, como alegan algunos sectores políticos.

EPP YEL SECUESTRO DE ÓSCAR DENIS

“Yo soy categórica al respecto, son terroristas. Sus actos son terroristas y no hay que opinar sobre darles un estatus a criminales. Tenemos familias enlutadas”, declaró la fiscal general al ser consultada sobre el grupo criminal, Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Por otro lado, señaló que continuamente hay una cooperación internacional para encontrar al ex vicepresidente de la República, Óscar Denis, que hoy se encuentra secuestrado por el mencionado grupo criminal.