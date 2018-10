La titular del Ministerio de la Niñez explicó en Radio Ñandutí que este caso ingresó al sistema jurisdiccional de protección el martes pasado. La Fiscalía tomó declaración indagatoria al padrastro acusado de maltratar al menor, pero no le imputó en ese momento.

El niño fue entregado nuevamente a su madre, y ahora están desaparecidos junto al padrastro agresor. La ministra dijo que lo correspondía es que la Fiscalía solicite una medida cautelar de protección al menor.

Teresa Martínez comentó que la información que manejan es que la familia se encuentra en Foz de Iguazu. Ya se hicieron los contactos para que el Consejo Tutelar rescate al niño y lo entreguen al padre biológico, quien se presentó ante la Fiscalía luego de conocer los hechos.

La ministra criticó a la fiscal de la causa, ya que la misma solamente sacó fotos al niño y argumentó la no imputación el hecho de no haber encontrado supuestamente rastros de golpes en el cuerpo del menor. “Es imposible que no le haya hecho daño. El niño estaba aterrorizado, esta situación le deja marcado de por vida”, lamentó.

“La madre y el padrastro se están ocultando porque se les dio tiempo. El martes ya debían quedar imputados”, subrayó la ministra.

Por último afirmó que el maltrato infantil ya es considerado un crimen y que dependiendo del daño, la condena puede ir hasta 15 o 18 años de prisión.

Recién este viernes la fiscal Vanesa Candia procedió a la imputación del hombre y ordenó la detención del mismo. Además solicitó medidas de protección, apoyo, y evaluación psicológica para el menor.