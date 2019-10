La denuncia se formuló anoche, pero el hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando la denunciante y sus amigos pidieron un Uber al salir de una fiesta.

El recorrido comenzó y los ocupantes fueron descendiendo a sus respectivos destinos, sin embargo, la última fue una joven, quien quedó a solas con el conductor.

La mujer denunció que antes de llegar a su casa, el chofer bloqueó las puertas, se le tiró encima e intentó sacarle la ropa, pero no lo consiguió. Finalmente la dejó en su casa.

El conductor por su parte, Kevin Milan, dio su versión de los hechos y desmintió que haya tratado de abusar de la pasajera ya que la aplicación registra todos los datos del conductor, por lo que sería tonto que alguien intentara arriesgarse.

Según su relato, cuando bajó el penúltimo pasajero, la joven decidió pasar adelante y reportó que tenía un problema con su aplicación de Uber, por lo que le solicitó ayuda.

“Me dijo que le quisieron cobrar una mora, nos quedamos a una cuadra de su domicilio porque ella quiso, no pasó nada, cruzamos mirada, hubo así tipo onda, ella no estaba en estado tan agradable (ebria), se baja, nos despedimos y le doy mi número, le digo avisame si tenés problemas para ver cómo podemos hacer, le dejo y me voy”, contó Milan a Universo 970 AM.

Detalló que debido a esta denuncia se le suspendió la cuenta de Uber y aunque solo la utilizaba en su tiempo libre, ahora no puede hacerlo. En tal sentido anunció que accionará contra la joven por dañar su imagen.