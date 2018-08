Un juez rechazó el pedido de 600 contribuyentes de Asunción que plantearon un hábeas data para que la Municipalidad de Asunción no acceda a sus datos personales para el nuevo sistema de gestión tributaria. El fallo abre la puerta a los asuncenos para recurrir a la inconstitucionalidad.

Rosa Martínez de Vacchetta, abogada representante de los 600 contribuyentes que rechazan proveer sus datos para el sistema de gestión tributaria y catastral de la Municipalidad de Asunción, mencionó a HOY Digital que el hábeas pretendía que el juez ordene al intendente Mario Ferreiro abstenerse de entregar información personal y patrimonial a la empresa que se encargará de la gestión tributaria.

El juez Paulino Escobar finalmente falló en contra de la solicitud de los contribuyentes pero en su dictamen judicial, la abogada dijo que no hace falta recurrir a un hábeas data teniendo en cuenta que los afectados pueden ampararse en los que dicta el artículo 36 de la Constitución Nacional en el que se garantiza el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada.

“Esa información no es de propiedad municipal sino que es propiedad del contribuyente que se cede al solo efecto de la tributación”, expresó la abogada a nuestro medio, leyendo el fallo del juez.

Ante esta situación, la abogada expresó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para obtener una acción de inconstitucionalidad que termine blindando los datos de los contribuyentes.

Para no llegar a esta instancia, los ciudadanos buscaron agotar los recursos pidiendo inicialmente una entrevista con el intendente Mario Ferreiro, lo que finalmente no se concreto. La cita fue solicitada por escrito pero la misma fue cajoneada.

Juez rechaza Hábeas Data PERO HACE FUERTE ADVERTENCIA A LA MUNICIPALIDAD que de entregar datos de cada contribuyente (su estado de facturación, paga o impaga)propiedad que le correspondan, estarian revelando la situación patrimonial y violando la PROHIBICION CONSTITUCIONAL pic.twitter.com/alSYzRpwcI — Rosa Vacchetta (@rvacchetta) 31 de agosto de 2018

LA “CONSULTORÍA”

La Municipalidad de Asunción inicio en el 2015, durante la intendencia de Arnaldo Samaniego, un proceso a través del cual se buscaba conceder a una empresa la gestión tributaria y la actualización de los mapas catastrales, teniendo en cuenta la alta tasa de morosidad existente.

El proceso fue continuado por el intendente Mario Ferreiro quien terminó adjudicando a la empresa TX la administración del servicio.

En simples palabras, la empresa TX actualizará la base tributaria con datos de los contribuyentes y obtendrá ganancias del coeficiente en la mejora de las recaudaciones.

La Municipalidad recauda entre US$ 150 y US$ 170 millones anualmente y si con la firma privada se incrementa la cifra, un porcentaje del excedente será ganancia para TX. Estiman que el dividendo a favor de la firma internacional estará en el orden de los US$ 19 millones.

Para los contribuyentes resulta inadmisible que una empresa privada gestione la información de los asuncenos y por ello se amparan en la Constitución que garantiza la privacidad.

Esta licitación generó una serie de posturas en contra por parte de uno de los sindicatos de la Municipalidad, concejales colorados opositores a Ferreiro y también por parte de un grupo de ciudadanos.