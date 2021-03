El presidente del Senado, Óscar Salomón, mencionó que el Ministerio de Salud debe proveer los medicamentos a los hospitales para enfermos de Covid-19, ya que existen los remedios en los laboratorios y lo único que falta es la decisión administrativa.

“Hoy necesitamos que estén los insumos en los hospitales. Necesitamos solución. Debe traer los inusmos a como dé lugar para dar tranquilidad a la gente”, respondió cuando se le consultó sobre si considera necesario que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dé un paso al costado.

El legislador colorado señaló que existe incertidumbre también respecto a la llegada de más vacunas contra el Covid-19.

“Cachito” Salomón no quiso adelantar su posición respecto a la posibilidad de impulsar un juicio político a las autoridades del Poder Ejecutivo y resaltó que no desea que se produzca otro Marzo Paraguayo ante el descontento generalizado de la ciudadanía y la autoconvocatoria a una manifestación pública que pretende ser multitudinaria. “Ojalá que no. Este país no se merece un Marzo Paraguayo. Soluciones, señores. Hay que solucionar este inconveniente. Hoy tienen que estar los insumos en los hospitales”, puntualizó.

¿EL NUEVO MARZO PARAGUAYO?

Bajo el lema #EstoyParaElMarzo2021, los ciudadanos se autoconvocan para una manifestación frente al Congreso Nacional, el viernes a las 18:00 horas, en reclamo por la falta de insumos y medicamentos en Salud, posible aumento del precio del pasaje, entre otros motivos.

El 23 de marzo de 1999, fue asesinado el entonces vicepresidente de la República, Luis María Argaña, tras un atentado en donde también falleció su guardaespaldas. Este hecho derivó luego al trágico Marzo Paraguayo. El 25 y 26 de marzo de 1999 fueron las jornadas más violentas de la democracia paraguaya. Siete manifestantes fueron asesinados por francotiradores y hubo alrededor de 500 heridos.