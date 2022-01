Con el vencimiento de la ley de emergencia nacional, no solamente quedan sin efecto los subsidios a los trabajadores suspendidos, sino también las coberturas por aislamientos preventivos y por vulnerabilidad. El Ministerio del Trabajo lamenta que el Legislativo no haya prorrogado la normativa.

Las figuras de compensaciones económicas por aislamiento preventivo, suspensión de contrato laboral y aislamiento por vulnerabilidad fueron provisoriamente creadas con la ley de emergencia nacional, a fin de sostener a los perjudicados financieramente durante la pandemia.

Sin embargo, la legislación feneció el 31 de diciembre, y todos estos ítems dejaron de existir, ya que el Congreso no aprobó el pedido de extender la ley hasta junio, aunque ahora estudiará otra normativa similar, que tampoco incluye a los trabajadores.

“Lastimosamente el Congreso no prolongó la ley de emergencia, entonces ya no hay forma de cubrir la suspensión de contrato de trabajo, el aislamiento preventivo que además es una figura que no está prevista en el Código Laboral, tampoco la vulnerabilidad”, expresó la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.

Advirtió que con el disparo de contagios, paralelamente crecerán los aislamientos preventivos de personas que tuvieron contacto con los infectados, sin embargo, las micro y pequeñas empresas no podrán cubrir los pagos por 7 o 10 días de inactividad.

Recordó que la fuerza laboral en Paraguay se concentra en las Mipymes, que en su mayoría carecen de la capacidad de absorber este tipo de costos y que ahora se verán en figurillas cuando a los empleados les toque aislarse.

El IPS continúa cubriendo los reposos por Covid como por cualquier otra enfermedad, es decir, esta figura no es nueva y se mantiene. No obstante, la preocupación de muchos empleados es que se registran más aislamientos que reposos.

“Necesitamos que el Congreso dé una mano solidaria al trabajo, no queremos que todo el esfuerzo que hicimos para sostener el empleo formal decaiga porque las empresas tengan que desvincular o descontar”, concluyó.