En entrevista con radio Monumental, la fiscal Elena Fiore señaló que el conductor ya testificó ante el Ministerio Público y afirmó que no encontró motivos para abrir un proceso penal en su contra. En ese sentido explicó que se puede prescindir de la persecución penal por un criterio de oportunidad, que significa que se extinga la causa, es decir como que no existió el caso por su insignificancia penal.

La representante de la Fiscalía indicó que tras interiorizarse de lo ocurrido en inmediaciones del camposanto en Limpio, pudo comprobar que no se dio la exposición al peligro, la intervención peligrosa al tránsito terrestre o la perturbación de la paz de los difuntos, tal como alegaron los policías intervinientes; el conductor solo infringió las normas de tránsito.

Sobre lo sucedido, la agente explicó que recibió la llamada del comisario Lidio Castiñeira, subjefe de la Comisaría de Limpio, a quien se lo ve en el video forcejeando con el conductor para esposarlo. Aclaró que cuando eso ella desconocía la existencia de ese material audiovisual, sino que únicamente recibió el informe verbal del uniformado.

Siguió contando que el uniformado le relató que estaban ordenando el tránsito por una caravana fúnebre, y que el conductor realizaba bocinazos, luego fue en contramano y posteriormente se resistió a colaborar con los intervinientes. “Me comentó que le llevaron detenido porque hubo resistencia e incluso me tipificó los delitos. Y me pidió realizarle la prueba de alcotest. Después me llama a avisar que dio negativo y entonces le dije ‘dejale libre si sus documentos están en orden’, porque no ameritaba la detención”, indicó.

Tras tener conocimiento del video en cuestión, convocó al ciudadano implicado para escuchar su versión y este le mencionó que estaba apurado porque necesitaba movilizarse y que inicialmente dio sus documentos pero que creyó que los policías le secuestraron sus papeles al llevárselos consigo hasta su móvil, lo cual lo terminó ofuscando de sobremanera. “Él pensó que se le secuestró sus documentos, y le expliqué que normalmente los policías llevan a su móvil para hablar con su base y corroborar que todo esté en regla, así es como actúan acá, es el procedimiento normal”, indicó.

La fiscal aclaró que no está de acuerdo con la violencia que se observa en el video, pero que tampoco sabe a ciencia cierta todos los entretelones porque solo se vio una parte del material. De igual manera convocó también al personal de la Comisaría 9ª de Limpio en la mañana del martes para una declaración testifical, de modo a evaluar si corresponde o no alguna investigación al respecto.