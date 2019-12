El consumo desmedido de porciones y tipos de alimentos en las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año puede tener consecuencias negativas para la salud como intoxicaciones y subidas abruptas de peso. Profesional recomienda no saltarse comidas durante el día para no llegar con mucho apetito para la cena de Navidad.

Las intoxicaciones alimentarias pueden darse por el consumo desmedido de porciones y tipos de alimentos y en las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año por lo general existe una gran variedad de platos disponibles en la mesa familiar.

Claralina Mendoza, nutricionista de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles explicó que incluso, si no se tiene cuidado con las porciones de las comidas en estas fiestas, el consumo diario de alimento podría fácilmente llegar a las 8.000 calorías, equivalente a la ingesta de cuatro a cinco días en un día común, generando incluso una suba abrupta del peso corporal.

La recomendación de la profesional apunta a distribuir las alimentación en 5 comidas diarias, fraccionando en porciones pequeñas de manera a no excederse, planificar la ingesta alimentaria desde el desayuno, evitar las dietas extremas los días anteriores a las fiestas, no saltarse ninguna comida para no llegar con hambre al final del día.

Tampoco es recomendable ingerir cada bocado masticándolo sin prisa, de manera pausada, ayudando a la óptima digestibilidad y sensación de saciedad, elegir comidas menos calóricas y acompañarlas con ensaladas frescas, carnes sin salsas, verduras al vapor, consumir comidas calientes, ya que éstas sacian más que un plato frío, consumir poca sal y reducir la ingesta de alimentos enlatados, no abusar con los picantes, evitar las frituras.

Además, se debe moderar el consumo de bebidas azucaradas y evitar el alcohol teniendo en cuenta que, 1 gramo de alcohol aporta 7 calorías.

La práctica de actividades físicas con regularidad también debe tenerse en cuenta en estos días y no relajarse, indica Mendoza dando como ejemplo la caminata diaria de al menos una hora.

En caso de estar con un plan de alimentación saludable, recomienda disfrutar de la fiesta seleccionando los alimentos recomendados y no abandonar el plan de alimentación.

La profesional recordó la importancia de organizar las compras con un listado de prioridades a fin de evitar gastos innecesarios.

En cuanto a higiene y manipulación de los alimentos, Mendoza recordó las prácticas básicas como lavarse las manos antes y durante la preparación de alimentos, y después de ir al baño, lavar y desinfectar las superficies, utensilios y equipos antes y después de cocinar, lavar las frutas y las hortalizas minuciosamente, no se debe consumir alimentos después de la fecha de vencimiento.

Los alimentos refrigerados deben conservar la cadena de frío y preservarlos de las altas temperaturas, y estos una vez servidos en el plato no deben permanecer mucho tiempo a temperatura ambiente por ello, se aconseja servirse en el momento en que se va a comer.

Los alimentos crudos deben ser conservados separados entre sí y a su vez, separar de los cocidos y de los listos para consumir y no almacenar productos cárnicos crudos de diferentes especies en contacto directo entre sí.