Los sanatorios privados siguen sin cobrar la totalidad de la deuda del Ministerio de Salud Pública por el convenio para la atención a los pacientes con Covid-19. El sector privado avisa que ya no está en condiciones de volver a ceder sus camas UTI al servicio público pese a la situación epidemiológica actual con la circulación de la variante ómicron.

El Dr. José Zarza, de la Asociación de Sanatorios Privados del Paraguay, mencionó en entrevista con la radio Universo y el canal Gen que a pesar de los avances en las negociaciones y de la ley de utilización de los fondos del Fonacide promulgada a mediados de diciembre, no se ha dado prácticamente pagos.

Recordó que la deuda total rondaba los 40 millones de dólares, de los cuales una importante cantidad sigue adeudándose todavía. “El viernes y el lunes hubo algunos pagos, pero sigue habiendo una cuantiosa deuda del Estado con los sanatorios privados. Son problemas burocráticos, tocamos puertas en Salud, Hacienda, Contrataciones, Congreso, pero hay una burocracia pesada del Estado que hace que sigamos en esta situación. Hay un problema burocrático muy prolongado”, dijo.

Zarza lamentó que sigan rogando el cumplimiento de lo que se había pactado para poder alivianar la carga del sistema sanitario público. “Realmente es penoso seguir hablando de eso, en medio de la amenaza del rebrote con el ómicron. Es lamentable, es penoso”, agregó.

El entrevistado precisó que el convenio de Salud con los privados se había hecho en el marco de la ley de Emergencia Sanitaria, la cual debe ser extendida de modo a poder negociar nuevamente otro acuerdo para utilizar las camas UTI. Sin embargo, Zarza advirtió que los sanatorios no están preparados para seguir con el convenio.

“Hoy, con la situación de impago, los sanatorios no están preparados para asumir el compromiso, porque la cadena de pagos se cortó, los médicos no pueden cobrar, es crítica la situación al no poder pagar a los proveedores. Cada sanatorio decidirá si hace un convenio nuevamente, pero los 18 que habíamos firmado el convenio tendremos una imposibilidad práctica de volver a hacerlo”, advirtió.