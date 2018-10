Ante las denuncias contra la titular de Petropar, Patricia Samudio, el mandatario Abdo Benítez indicó que dispuso la conformación de un grupo especial que se encargará de auditar sus dos meses de gestión y también los cinco años que estuvo su antecesor Horacio Cartes.

En ese sentido señaló que solicitó al concejal asunceno Carlos Arregui que pida permiso a su condición de edil para que lidere desde el Ejecutivo dicho análisis de ambos gobiernos.

Le he pedido a Carlos Arregui,una persona reconocida por su lucha anticorrupción que lidere un equipo que analice y audite lo actuado en Petropar no solo los últimos cinco años sino estos dos meses de gestión.Mi compromiso es con la transparencia y no vamos a parar hasta lograrlo — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 15 de octubre de 2018

Durante su charla con la prensa, Marito prefirió no decir si existen irregularidades en Petropar y por lo tanto no tomará ninguna medida contra la titular de la petroleta estatal.

“Nosotros en su momento vamos a conformar una comisión para analizar todos los hechos que deben ser investigados. Por más que suene argel, tenemos que decir que cuando los ataques son de los medios de Cartes, nosotros tenemos desconfianza. Cuando Cartes te ataca, a lo mejor significa que uno va por el camino correcto, porque me atacó a mí durante toda la campaña y hoy soy presidente”, dijo.

A su vez, Arregui confirmó a la 650 AM que solicitó a la Junta Municipal el permiso correspondiente para poder fiscalizar todo lo que se hace en el Estado, para garantizar la transparencia.

Varios periodistas, de diversos medios, criticaron la postura del mandatario, por ir contra la libertad de la prensa y traer aires dictatoriales, y en contrapartida no dedicarse a gobernar.

Los comunicadores de la radio 1000 AM, Mina Feliciangeli, Hector Riveros y Alberto Peralta, mencionaron que si Abdo Benítez no daba importancia a las denuncias que realiza el grupo Nación de Comunicaciones, no debería hablarlo en conferencia de prensa, sino más bien actuar en consecuencia y controlar su administración.

“(El mandatario) dice que si no era importante, pero le cita. Ahora todos van a querer leerle al Grupo Cartes. No hay que matarle al mensajero (...) es el único medio que le critica al gobierno”, resaltaron.

En vez de criticar a los periodistas que investigan hechos de corrupción, el presidente Mario Abdo Benítez debería pedir explicaciones de lo que pasa en Petropar — Gustavo Velazquez (@GustavoVelazque) 15 de octubre de 2018

El odio y la mediocridad, le superan. Descalifica las denuncia a Petropar porque la hicieron medios de HC, pero no levanta los cargos. Y le contrata al PDP para “auditar estos 2 meses de la petrolera y… 5 años del anterior gobierno”, o sea, para dilatar y encubrir los fatos. — Benjamín Livieres (@BenjaLivieres) 15 de octubre de 2018