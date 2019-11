La senadora Desirée Masi asegura no recordar el monto de su patrimonio, pero adelanta que es negativo debido a la cantidad de deudas que posee. También sostiene que no cuenta con casa propia y además defiende al ministro de Educación, Eduardo Petta.

La legisladora del Partido Democrático Progresista (PDP) habló de las declaraciones juradas del titular del MEC, Eduardo Petta y de lo que ella posee.

“Yo no me acuerdo, de verdad, pero ya adelanto que es negativo, porque tengo préstamos, nosotros no tenemos casa propia, vivimos en una casa que es de mi suegro que falleció hace dos años y en este momento es de mi suegra”, respondió Masi.

Aclaró que su esposo tiene tres hermanos por lo que la vivienda tal vez algún día llegue a pertenecerles, pero actualmente no. Al margen de esto, afirmó que ella y su marido declararon los coches, tarjetas de crédito y todo lo que les pertenece.

En cuanto a Petta, calificó las acusaciones como un “disparate absoluto y total”, pues los puntos que se cuestionan carecen de sentido.

Al respecto recordó que se le reclama un automóvil que no declaró, pero que en realidad se le robó hace 20 años. Además, un supuesto ocultamiento de una supuesta caja de ahorro en el Banco Continental que en realidad correspondía a una tarjeta por la que abonaba un millones de guaraníes.

Finalmente, en cuanto al supuesto lote que esconde, señaló que corresponde a siete hermanos incluyendo a él, pero que hoy la madre aun vive y existe la figura del usufructo.

“A mí me parece bien que le critiquen si es autoritario, si puede liderar o no una reforma educativa, si habla o no con los estudiantes, yo comparto esa crítica, pero entrar en un juego político me parece que no beneficia a la república”, opinó.