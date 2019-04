​La máxima autoridad masonería en nuestro país, brindó una charla exclusiva a Augusto Dos Santos para el “Expresso” emitido por el canal GEN y la 970 AM. La entrevista fue realizada en en el templo de la Gran Logia, que tiene un diseño muy particular, un interior con símbolos y elementos vedados para quienes no pertenecen a la organización.

“La masonería es una institución reconocida por el Estado paraguayo. Al ser reconocida por el Estado paraguayo, no puede ser secreta porque sus estatutos civiles están inscriptos y a la vista de cualquier persona. Los signos, toques y palabras son secretos, de transferencia oral entre masones, y esos no están escritos en ningún lado”, explicó Sánchez Caballero.

Dijo además que los signos, toques y las palabras son la forma de reconocimiento que tienen entre los masones, es decir “una tradición”.

Recordó que la masonería llegó a Paraguay por primera vez de manos de un italiano que crea una logia sin ningún respaldo de regularidad. “Luego llega un barco británico, en el que la mayoría de los militares, tripulantes del mismo, era masón. Atraca en el Puerto de Asunción. Y es ahí donde se genera la primera iniciación de un paraguayo militar, invitado por esos militares, y que queda registrado en la Gran Logia de Inglaterra como iniciación de un paraguayo”, indicó.

En ese sentido, acotó que entre los principales nombres de la historia nacional relacionados a la masonería, figura el del general Bernardino Caballero, al que lo considera como el fundador de al Gran Logia Simbólica del Paraguay.

Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Eligio Ayala, Cirilo Rivarola, Eduardo Shaerer y Tomás Romero Pereira; son otros referentes de la historia que pertenecieron a la masonería.

Actualmente, dijo que hay una presencia importante de masones en los Poderes del Estado. “El actual, es el período con mayor presencia masónica en las Cámaras del Congreso. Hay 11 senadores y 14 diputados que son masones”, confirmó.

LAS DOS ETAPAS

“Para hablar de la historia de la masonería hay que distinguir dos etapas. La primera, desde su nacimiento estuvo integrada exclusivamente por quienes trabajaban en las construcciones, especialmente de catedrales y palacios, arquitectos, ingenieros, constructores (de ahí sus símbolos). Se llamaba “masonería operativa”.

Eso fue hasta 1717, un 24 de junio surge la llamada “masonería especulativa” en Londres, donde cuatro logias crean la Gran Logia de Londres y desde ese momento las puertas se abren a todos los que deseen incorporarse, ya no más exclusiva de constructores, pasando a ser una sociedad de élite. Allí se incorporan miembros de la Casa Real Inglesa, profesionales de distintas disciplinas.