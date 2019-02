Jugosos aumentos a 10 entidades: Congreso los aprobó y Hacienda pone paños fríos

El ministro de Hacienda, Benigno López, reconoció que el Congreso tiene la facultad de aprobar o no los pedidos de incrementos salariales y anunció que buscará la forma de revertir estos números. Aclaró que los US$ 20 millones de los que se hablan no son reales.