La celebración de este aniversario, se hará a través de la Cumbre de Líderes (Leaders Summit) del Pacto Global de las Naciones Unidas de manera virtual el 15 y 16 de junio de 2020. Este evento llega en un momento de profundo cambio en el que UN Global Compact ha llamado a las empresas a unirse para afrontar de forma conjunta la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo para construir un mundo mejor. Y, de hecho, es precisamente de esta recuperación conjunta sobre lo que versa la celebración del aniversario. En palabras de Lise Kingo, CEO y directora ejecutiva de UN Global Compact, “al unirnos en el negocio de un mundo mejor, podemos recuperarnos mejor, recuperarnos más fuertes y recuperarnos juntos.” Palabras que se traducen también en el slogan del evento: “recover better, recover stronger, recover together”.

Y es que las alianzas son vitales en una situación como ésta en la que la pandemia nos ha recordado que ninguna nación, empresa o individuo es más fuerte que el eslabón más débil, puesto que nos hallamos en un mundo tremendamente interdependiente. Como ha declarado el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, la COVID-19 es "la mayor prueba a la que nos hemos enfrentado juntos desde la creación de las Naciones Unidas" hace 75 años.

Bajo este mensaje de unidad, la Cumbre de Líderes de este año promete ser más grande, mejor y más inclusiva. Para ello, convocará a las principales voces de empresas, gobiernos, sociedad civil y Naciones Unidas para iniciar una conversación mundial sobre la forma de construir economías y sociedades más inclusivas, a fin de establecer un nuevo rumbo hacia un mundo socialmente justo, con bajas emisiones de carbono y resistente al clima. Un mundo alineado con la Agenda 2030 en el que nadie se quede atrás.

Entre los oradores se encuentran el Secretario General de las Naciones Unidas, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los directores generales de Accenture, Acciona, DNV GL Group, H&M, Natura, AB InBev, Russell Reynolds Associates, Solvay, CP Group y muchas otras empresas líderes. El ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore y los presidentes de Ecolab, LONGi Green Energy Technology, Maersk y Siemens también han sido confirmados, así como los jefes de UNICEF, PMA, OCHA, CMNUCC, PNUMA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En concreto, la Cumbre contará con un programa de 26 horas que cubrirá todas las zonas horarias para proporcionar un evento accesible a todos los interesados en el Pacto Global de las Naciones Unidas a nivel mundial, permitiendo que un número ilimitado de participantes de más de 10.000 empresas y más de 3.000 organizaciones no empresariales, adheridas a la iniciativa, se unan a ella. Según Kingo, “el programa de alto nivel ‘perseguirá el sol’ para permitir a nuestros participantes y a las Redes Locales del Pacto Global participar en sus propias zonas horarias.”

Asimismo, albergará un evento específico el día 15 de junio llamado “Passing the Baton: Leadership for the Decade of Action” en que se nombrará oficialmente a Sanda Ojiambo, como sucesora de Lise Kingo. Un nombramiento anunciado recientemente por el Secretario general de Naciones Unidas y que se espera marque una nueva fase de crecimiento de la iniciativa en la que pueda intensificar su acción y su impacto para ayudar a las empresas a incorporar un enfoque basado en principios en sus estrategias y operaciones. Un resultado urgente puesto que, como dicta la Década para la Acción, ahora más que nunca necesitamos que el sector privado se alinee con la Agenda 2030 para transformar nuestra aspiración colectiva en realidad.

La Red Paraguaya del Pacto Global constituida en el año 2008, hoy cuenta con más de 100 empresas y organizaciones que buscan trabajar unidas por un mundo sostenible basados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en los 10 Principios del Pacto Global.

Para registrarse al evento se puede ingresar a http://www.unglobalcompact.org y participar de esta cita para inspirar, aprender y contribuir a la fuerte recuperación que el mundo necesita.